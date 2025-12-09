On-Demand Webinar

Creating player experiences worth betting on

Keep players engaged with proactive and rewarding experiences.

This session was recorded live during Virtual Innovation Day.

Fullstory’s Phil Simpson speaks with Caesars Sportsbook & Casino’s Brad Jaehn and LeanConvert’s Stuart Nelson on using behavioral visibility to reduce friction, support VIP care, and differentiate on experience in a competitive landscape. Learn how AI helps teams make faster, informed improvements that keep players loyal.

